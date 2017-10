Présentée à New York, lors de la Fashion Week, la collection de vêtements signée Heidi Klum pour le smart discounter Lidl a connu un énorme succès. "Dès le premier jour, certaines références ont été en rupture de stock dans nos magasins et sur le site de vente en ligne", explique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl. "Au deuxième jour de commercialisation, près de la moitié du stock avait déjà été écoulée. Nous sommes bien entendu plus que satisfaits de ces ventes et nous attendons avec impatience la prochaine collection, pour les fêtes, qui sera commercialisée à partir du 4 décembre."

Les articles de la collection ont été mis en vente dans les 300 supermarchés et la boutique en ligne de Lidl dès le lundi 18 septembre. Outre cette collection de vêtements, l’assortiment comprenait également des accessoires et des chaussures. "Certains articles ont été pris d’assaut, notamment les imprimés léopard, mais aussi les pulls à capuche, les blazers, blouses et chaussures en cuir."

Et, visiblement, certains petits malins ont eu le nez fin. Ainsi, on retrouve désormais plusieurs pièces de la collection sur les sites de seconde main. C’est notamment le cas du très tendance blouson en cuir biker, qui était vendu à 49,99 € via la boutique en ligne de Lidl. Il s’affiche désormais à 80 livres (environ 90 €), et même à plus de 100 € dans une autre annonce. Et le vendeur n’hésite pas à préciser que l’article est sold out.

Visiblement , les clientes désireuses de s’offrir le blouson sont nombreuses puisque ces petites annonces sont consultées plusieurs fois par heure.

Le trench-coat léopard, lui aussi rapidement épuisé en magasin, connaît un véritable succès sur eBay et compagnie. Vendu initialement à 24,99 €, il s’affiche désormais à 45 € en moyenne. Des dizaines d’annonces sont présentes sur différents sites. Pour sûr, cela dopera encore l’attente de l’arrivée de la prochaine collection.

Si vous souhaitez vous habiller façon Heidi Klum pour les fêtes, vous savez ce qu’il vous reste à faire : vous dépêcher d’aller en magasin le 4 décembre prochain, ou vous connecter rapidement sur le site de vente en ligne de Lidl.