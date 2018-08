Que l’on en porte un tous les jours au bureau ou bien une fois de temps en temps, il existe quelques règles à respecter.





Bien porter un costume, c’est tout un art. Seulement voilà, tout le monde n’est pas un « sartorialiste » dans l’âme. Alors pour s’en tirer avec un certain panache (ou au moins limiter la casse), il convient de suivre quelques précieux conseils. Deux, en réalité, explique Colin Hunter, fondateur d’Alton Lane, une marque de costume adoubée par Forbes.

Simplicité avant tout

Dans Business Insider, il est revenu sur les deux fashion faux pas que les hommes commettent régulièrement. Pour cet expert, il faut jouer la carte de la simplicité. « Il ne faut pas cumuler les accessoires et combiner trop de motifs entre eux », souligne-t-il. Il vaut mieux miser sur une pièce forte et ajuster le reste de sa tenue en fonction de celle-ci. « Si vous avez une cravate ou une pochette sympa, associez-la à une chemise et un costume uni ». Pour résumer, mieux vaut éviter d’en faire trop.

Casser sa tirelire (pour une fois)

Ensuite, Colin Hunter explique que le plus gros problème des hommes, c’est qu’ils n’investissent pas assez dans leur garde-robe. Alors que nous aurions tout intérêt à le faire ! « Investir dans son image – en plus de sa santé et de son éducation – est primordial pour votre carrière et en société », estime-t-il. Casser sa tirelire pour un beau costume – pourquoi pas sur mesure – qui durera une décennie est plus malin que d’avoir à sa disposition une poignée de costumes de piètre qualité. Aussi, un modèle bleu marine est toujours une bonne idée.