Des petits « tips » dignes d'une Miss. Question beauté, Iris Mittenaere en connaît en rayon. Elle compile d'ailleurs ses bons plans et ses meilleurs conseils dans un ouvrage, Toujours y croire, qui sort ce mercredi 7 novembre. Elle en a donné quelques-uns à 20 Minutes pour marquer le coup. Best of.

Cernes, boutons et ventre plat

Habituée à se faire maquiller par des pros, l'ancienne Miss Univers prévient qu'il faut toujours bien l'enlever pour éviter d'avoir des boutons. S'ils sont récalcitrants, il faut opter pour une crème asséchante et éviter de mettre du maquillage « pour laisser sa peau respirer ». En toute transparence, elle avoue qu'elle aussi a des vergetures. Vous voulez les masquer à la plage durant l'été ? Utilisez de l'autobrozant. « Il faut prendre une bonne marque et l'appliquer trois jours avant pour que ça s'etompe le jour J », précise-t-elle, toujours dans 20 Minutes.

Avec son train de vie rythmé, le candidate de Danse avec les stars n'échappe pas aux cernes. En plus d'un bon sommeil réparateur, elle conseille de « toujours choisir son anticernes une teinte plus claire que son fond de teint ». Pour un ventre plat ? « La veille, il vaut mieux éviter de manger des fruits, du pain… Les choses qui fermentent et peuvent faire gonfler le ventre », dit-elle. Quand elle doit monter sur scène ou défiler, Iris Mittenaere n'hésite pas à faire quelques abdos. Effet garanti.