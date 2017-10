Les centres de mode et design des trois Régions, Flanders DC, MAD Brussels et Wallonie-Bruxelles Design Mode, lancent dès le 23 octobre prochain la campagne "J'achète belge". Il s'agit de la version francophone de "Ik Koop Belgish" qui met déjà à l'honneur la mode et le design belges vendus en Flandre.





Tous les designers et les créateurs belges seront répertoriés sur un site et des autocollants seront apposés sur les vitrines des boutiques concernées. Grâce aux plateformes www.ikkoopbelgisch.be et www.jachetebelge.be ainsi qu'aux stickers qui seront collés sur les vitrines des boutiques qui vendent des marques belges, le grand public pourra savoir où acheter local dans tout le pays.

"Nous lançons cette campagne pour promouvoir la mode belge. Nous nous sommes rendus compte qu'il était important qu'un élément différencie les boutiques qui vendent du belge. Elles seront reconnaissables grâce aux stickers qui seront distribués dès ce vendredi", indique Jeanne Metz, du centre bruxellois de la mode et du design, Mad Brussels.

Dansaert, la rue des créateurs

Le centre, qui fait la promotion des créateurs et designers de la capitale, organise également les 20 et 21 octobre prochains une vente de pièces de créateurs bruxellois, dans son quartier général situé sur la rue Dansaert. Lors des Mad Fashion Sales, les amateurs de mode pourront se procurer les créations de Gioia Seghers, Filles à Papa, Akin To ou encore Rue Blanche.

Durant l'évènement, le public pourra également découvrir une installation de Linda van Waesberge, styliste bruxelloise et pionnière de la rue Dansaert. Elle sera composée de pièces de créateurs bruxellois vendues lors des Mad Fashion Sales et d'objets du designer Pierre-Emmanuel Vandeputte. L'installation visera à promouvoir la campagne "J'achète belge".

La campagne sera lancée officiellement le 23 octobre prochain dans les trois Régions.