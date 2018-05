Amusé, le couturier n'a donc pas hésité à poster sur Instagram deux photos de son parfum pour prouver qu'il a été un des premiers à utiliser le corps d'une femme comme inspiration pour le flacon d'un parfum. "Frappe fort depuis 1993" peut-on lire en légende sur une photo du croquis du parfum star. Il a ensuite ironiquement fait référence au show télévisé de Kim Kardashian (Keeping up with the Kardashians) en indiquant sur sa deuxième photo qu'il "reste en contact avec les nouveautés parfum", "keeping up with the fragrance's news" en anglais.