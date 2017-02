La présentatrice de 69 minutes sans chichis a posté ce jeudi une photo de sa nouvelle coupe de cheveux. Elle explique dans son message Facebook qu'elle a opté pour une tempe rasée suite à une promesse faite à Sara De Paduwa et Ophélie Fontana, deux collègues et amies, dans le cadre de Viva For Life.

Malgré la surprise, la plupart des fans de Joëlle Scoriels ont apprécié cette fantaisie capillaire et ont applaudi ce sacrifice pour une bonne cause.