Générosité et glamour.









Mais l'amFar a aussi son gala à Los Angeles. C'était vendredi soir. Si Sharon Stone, grande habituée de l'événement était absente, une pluie de stars participaient à cette soirée caritative. Julia Roberts a éclipsé tout le monde avec sa petite robe noire, ses ondulations dorées et son sourire éclatant.

On connaît le Gala de l' amfAR de Cannes, grand moment de générosité et de glamour qui vise à récolter des fons pour la recherche et la lutte contre le sida.