Kanye West se met dans l'illégalité en faisant défiler uniquement des mannequins métisses

Beauté & Mode

C'est la controverse qui lance la Fashion Week de New York démarrant demain, mercredi 7 septembre : pas de mannequins noirs (ni blancs) n'aura sa place au défilé Yeezy.





Demain à New York va commencer le mois des Fashion Weeks, avec notamment le défilé de Yeezy, la marque de Kanye West. Qui a déjà créé la controverse sous la forme d'un tweet... Le chanteur rappeur créateur et styliste a ainsi publié une annonce pour le casting de son défilé (saison 4). Il en appelle aux mannequins métisses seulement.

Publié le 3 septembre, ce tweet a déjà produit des milliers de réactions. Une origine multi-raciale signifie donc des filles non-blanches mais également pas de mannequins noirs...

Les magazines spécialisés dans la mode se sont penchés sur la question et le site The Fashion Law est catégorique. "Il est illégal de discriminer quiconque (candidat ou employé) en fonction de sa race, de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe [...], de son origine, de son âge ou de son handicap".

Yeezy Season 4 pic.twitter.com/D3rrC7vz6j — red paisley. (@CayloFoxi) 4 septembre 2016

La question de la diversité sur les podiums des défilés n'est pas nouvelle, loin s'en faut mais devient récurrente et interpellante depuis les quatre dernières fashion weeks. Le Council of Fashion Designers of America (dont la présidente est Diane von Fürstenberg) a publié une lettre il y a peu dans laquelle elle rappelle la nécessité de la diversité raciale dans la préparation des défilés. Tous les membres de ce Conseil se voient incités à "demander aux agences de mannequins d'inclure et d'envoyer des mannequins de couleur aux castings, de ne pas présumer que ce sera automatique".

Kanye West là encore n'en fait qu'à sa tête et à l'entrée de son casting, cela manifestait sévèrement ! Ce qui fait d'autant plus monter la pression sur son show du 7 septembre... Tout bénéf pour la marque, non ?