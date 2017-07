Un défilé fashion, une pièce de théâtre, un resto : toutes les occasions sont bonnes pour que les deux "English Roses" se voient.





Une petite soirée à Londres pour Kate Moss des plus agréables hier : après avoir été assister à la pièce de théâtre dans laquelle joue Sienna Miller, les deux amies ont été dîner ensemble au restaurant J Sheekey's à Londres, un très bon et haut de gamme restaurant de poisson et fruits de mer à Covent Garden.

© Reporters



La comédienne rencontre un beau succès dans la célèbre pièce de Tennessee Williams, "la chatte sur un toit brûlant" avec Jack O'Connell et Colm Meaney à l'Apollo Theatre. Elle interprète le rôle de Maggie rendu célèbre par Elizabeth Taylor.

Une semaine après la première, Kate Moss est donc venue la voir jouer avant de l'inviter à dîner, avec elle et son compagnon, Nikolai von Bismarck.

© Reporters



Sienna Miller et Kate Moss n'ont pas toujours été en bons termes, Kate Moss étant très amie avec Ifan Rhys, dont Sienna Miller avait brisé le coeur à l'époque pour Jude Law, également bon copain de la top model. Mais l'eau a coulé sous les ponts et désormais, les deux femmes se retrouvent régulièrement, notamment durant les semaines de défilés en frontrow comme ici en, mars chez Dior.