La beauté n’a pas d’âge. Comme ne cesse de le démontrer Kate Moss. Selon le Daily Mail, à 44 ans, elle est toujours la reine des top models anglais.



Et le mieux payé. L’an dernier, elle a gagné 10,11 millions €, ce qui lui permet de devancer sa cadette, Cara Delevingne, 26 ans, et "seulement" 8,99 millions € de gains en 2017.



Après trente années de carrière, "la brindille" retrouve donc la première marche du podium, qui est complété par Cara Delevingne, actrice à ses heures perdues, et Rosie Huntington-Whiteley.



Et contrairement à ses collègues, Kate Moss n'est pas omniprésente sur les réseaux sociaux, ce qui aliment encore davantage le côté mystique de la mannequin. Les seules publications que l'on retrouve sur Instagram sont celle qui sont postées à travers son agence, Kate Moss Agency.

Comme quoi, vieillir, cela peut aussi avoir du bon pour le portefeuille.