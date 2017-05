Un petit truc tout simple...

Les talons, c'est beau, c'est classe, ça allonge la silhouette. Mais beaucoup de femmes y renoncent de peur de souffrir encore, comme la dernière fois. Alors pour éviter de troquer les jolis escarpins pour des ballerines avant la soirée d'un mariage, sachez qu'il existe une technique pour éviter d'esquinter ses petits pieds.





L'astuce est utilisée par Kendall Jenner depuis longtemps. Et à voir ses chaussures lors du gala du MET ce lundi, il semblerait que cela fonctionne plutôt bien. Il suffirait d'attacher le 3e et le 4e orteils (en partant du gros orteil) ensemble avec un bout de ruban adhésif. Avec cette astuce, fini les douleurs à la plante du pied. En outre, le jeune mannequin conseille de bouger et de répartir son poids sur un pied et puis sur l'autre.