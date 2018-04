La "Beauty Blender" est idéale pour se maquiller mais, comme les pinceaux, elle finit par se gorger de fond de teint et autres poudres au fur et à mesure des utilisations. Comment nettoyer ses ustensiles pour les rendre comme neufs?

En utilisant de l'eau savonneuse !

Pour nettoyer son pinceau , il suffit de passer les poils sous l'eau et de les frotter avec un peu de savon jusqu'à ce que l'eau qui en coule devienne clair. Terriblement efficace si on oublie que nos doigts se recouvrent de résidus de maquillage par la même occasion...

L'opération est plus facile pour l' éponge à maquillage . Il suffit de mélanger de l'eau et du savon dans un récipient pouvant aller au micro-ondes et d'y plonger l'éponge. Il faut alors la laisser chauffer pendant une minute et ensuite la retirer sans se brûler. Magique : elle ressort de cette expérience comme neuve.

" Mettre son éponge au micro-ondes dans de l'eau savonneuse repose sur le même principe que la machine à laver. La chaleur du micro-ondes va tuer les micro-organismes qui auraient pu se développer sur l'éponge. Le seul inconvénient est que l'éponge peut se dégrader plus vite que si vous l'aviez lavée autrement ", confie le dermatologue Joshua Zeichner au Cosmopolitan .

Pourquoi laver ses pinceaux?

Car à force de les utiliser, ils hébergent malgré eux poussières, microbes et autres bactéries. Autant d'impuretés qui peuvent se glisser dans les pores de la peau et provoquer l'apparition de boutons.

Pour éviter tout problème, il est conseillé de les laver une fois par semaine !