Une vulve autour du cou ? C’est désormais possible grâce à la marque de prêt-à-porter italienne Fendi.

Cette écharpe rose avec de la fourrure, ressemblant selon certains à un vagin, fait le tour du web depuis quelque temps et les internautes ne sont pas avides de commentaires. "Je vois dans cette étole Fendi hors de prix une délicate allusion à l’Origine du Monde. Seule explication à cette couleur et à la présence de moumoute éthique", a-t-on pu lire sur Twitter. Ce châle fait réagir et la marque s’en frotte les mains puisque sur certains sites de vente de vêtements la couleur rose est en rupture de stock. Les coloris rouge et bleu sont eux encore commandables, tout de suite moins sexy… Seul ombre au tableau, son prix ! Il faudra débourser près de 800 € pour protéger son petit cou du froid.