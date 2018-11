Après la capitale française, l'exposition pose ses bagages à Denver, aux Etats-Unis, du 18 novembre au 3 mars 2019. L'occasion de se replonger dans l'univers fascinant et ô combien stylé du créateur, d'hier à aujourd'hui.





De Christian Dior à Maria Grazia Chiuri en passant par Yves Saint Laurent, la vie de la maison Dior est riche en histoire(s).

Voyage dans le temps

Durant 4 mois, le Denver Art Museum va en tirer le fil à travers "Dior, from Paris to the World", une exposition pleine de surprises où l'on retrouve 180 modèles haute couture de la marque, des toiles d'ateliers, des croquis en tous genres et moult images d'archives. Un véritable voyage dans le temps que nous vous proposons (en quelque sorte) de réaliser à travers une série de photos et de vidéos.