L'événement dans le cadre de la Fashion Week était ouvert à tous et retransmis dans plus de 30 pays.





Il a fallu des mois pour pouvoir organiser le deuxième show signé par L'Oréal Paris en plein programme de la Fashion Week. Après les Champs Elysées l'an passé qui avaient été bloqués durant le temps du défilé, cette fois, c'est la circulation fluviale sur la Seine qui s'est arrêtée le temps d'un moment magique. Sur un podium de 60m de long comme posé sur l'eau, de nombreux mannequins et presque toutes les égéries de la marque cosmétique ont défilé. Sous le soleil de Paris, devant une tribune bourrée à craquer d'un public non trié sur le volé, les modèles et personnalités ont évolué de manière très décontractée et joyeuse, souriantes, se prenant en photo et donnant ainsi une image décomplexée et moderne de la mode. Les collections de 12 créateurs, dont Isabelle Marant et Balmain habillaient les corps dans leur diversité pour mettre en valeur toutes les formes de beauté.

On pouvait ainsi voir défiler Winnie Harlow atteinte de vitiligo, Marie Bochet, sportive française championne des paralympiques, le modèle plus size Iskra Lawrence, Eva Longoria qui a accouché il y a peu, Andie McDowell, actrice affichant plus de 50 ans, Liya Kebede, égérie de la marque depuis des années, engagée pour la reconnaissance de la beauté noire. Mais aussi des mannequins confirmés comme Bianca Balti, Doutzen Kroes, Cindy Bruna, ...

Un événement géant qui a manifestement emballé Paris.