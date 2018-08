D'habitude, faire tapisserie, c'est le cauchemar mais avec cette collection capsule, cela devient totalement fashion ! Les équipes créatives de la griffe sont allées visiter les archives de l'emblématique maison de papiers peints et textiles d’intérieur GP & J Baker, fondée il y a plus de 100 ans, en 1884. Elles ont choisi des imprimés qui comptent parmi les plus populaires de la maison. On y trouve des estampes dont Magnolia, que William Turner a réalisé pour la marque en 1913. Les classiques Oriental Bird, Blossom et Hydrangea Bird, ont été mixés avec des motifs géométriques forts tels que Fretwork, un hommage au travail d'incrustation décoratif du designer Jean Durand sous l’Art Déco, par exemple.

Les robes longues se parent de fleurs, les pantalons cigarette s'impriment de géométrie, il y a un mélange de romantisme et de légèreté dans ces pièces.

A découvrir online et dans quelques boutiques du groupe.