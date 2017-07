Une vingtaine de pièces sportswear pour hommes et femmes signées Robbie et Ayda Williams marquent la grande soirée d'anniversaire de la marque à Munich.





La marque Marc O'Polo fête ses 50 ans cette année, rythmant cet anniversaire de plusieurs collaborations et goodies comme le 5O'Bag, les O'Sweat-shirts en collaboration avec différents artistes, ainsi que la collection d'O'Tees.

Mais la collaboration la plus enthousiasmante et qui est dévoilée ce jeudi 6 juillet, prélude à une grande fête d'anniversaire ce soir, est celle qui a réuni Marc O'Polo, Robbie Williams et son épouse Ayda. Le chanteur anglais, fan de foot a connu très jeune la griffe au travers de ses sweats à logo dans les années 80.

Résultat, une collaboration où tout le monde a mis la main à la pâte, Robbie invitant Bernd Keller, le chef de la création, chez lui pour un brainstorming plein de fantaisie : la petite fille de Robbie Williams a ainsi soufflé qu'il fallait du rose (la couleur préférée de son père aussi), Ayda a proposé que l'on impime des titres de chanson de Robbie Wiliams ("I love my life") sur les pièces féminines et le chanteur a voulu retrouver les logos surdimensionnés qui le faisait tellement aimer ses sweats d'ados.

Les quelque 20 pièces sportswear du "vestiaire Robbie" sont désormais disponibles sur l'eshop de Marc O'Polo et dans ses boutiques. Côté femmes, on retrouve en plus des tops, un pull, une robe à capuche, un blouson. Pour les hommes, un pull à col rond, un sweat à capuche et un haut de survêtement ainsi qu'un caleçon imprimé "fraises", un imprimé historique de la marque.

La campagne, shootée par Peter Lindbergh, met en valeur un couple fusionnel et complice.