La leçon de maquillage de Bella Hadid

Beauté & Mode

"Je dois me préparer pour mon premier rendez-vous, qu'est-ce que je vais mettre?". La très très belle mannequin et ambassadrice Dior-Make Up dispense ses conseils make-up dans une série de dix vidéos réalisées par Dior.

Dans le premier épisode de cette séries de pubs/tutoriels, Bella Hadid nous explique quel rouge à lèvres choisir pour un premier rendez-vous et comment le mettre. Plutôt Bella Hadid hésite, essaye toutes les couleurs, du rouge vif au rose bonbon, et appelle Peter Phillips pour tenter de voir celui qui lui convient le mieux.

Le ton est léger et décalé, les images, en plus de nous présenter la grande gamme Dior de maquillage, nous invitent à partager un moment privilégié avec Bella.

Suivront des leçons de maquillage pour le teint, les yeux.

Last touch up right before the storm with @bellahadid & @peterphilipsmakeup backstage for the #diorcouture show Une photo publiée par Dior Makeup (@diormakeup) le 6 Juil. 2016 à 7h27 PDT

La série publicitaire est à voir sur la chaîne YouTube Dior et sur Instagram ou Facebook.