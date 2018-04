Beauté & Mode Deux nouvelles matières écoresponsables ont permis à H&M de créer sa 7e collection "Exclusive 2018". Pour présenter les pièces et accessoires, la top model Christy Turlington a été sollicitée.









Il y avait le lin, le coton et la soie biologiques, le polyester recyclé et le Tencel (matière fabriquée à partir de fibres d'eucalyptus). Désormais, H&M produit sa collection annuelle Conscious à partir d'argent recylcé et d'Econyl, une fibre de nylon 100 % recyclée à partir de filets de pêche et autres déchets de nylon.

La collection se compose de robes, pantalons et top mais aussi de sneakers et d'accessoires dans des tons principalement vert, blanc et noir avec quelques touches de bleu cendré et de rose poudré. Elle a été inspirée des artistes suédois Karin et Carl Larsson. Le résultat est onirique : jacquards fleuris, broderies abstraites et imprimés basés sur des objets spécifiques de leur maison.

Parmi les pièces phares, on peut trouver une robe longue sans manches blanche en Econyl® avec des broderies en coton biologique, parfaite pour se marier ! (299€)

© Mikael Jansson pour H&M

et une robe longue en jacquard fleuri métallisé vert en polyester recyclé (179€)

© Mikael Jansson pour H&M



Autre pièce forte, le tailleur pantalon en jacquard fleuri noir composé d’une veste fendue à l’arrière et d’un pantalon court évasé pour un look contemporain (129 et 79€).

© Mikael Jansson pour H&M



On aime cette tunique en lyocell, soie et fibres métallisées (79.99€).

© Mikael Jansson pour H&M



Côté accessoires des bijoux au motif tulipe en argent recyclé, des slippers en polyester recyclé, des foulards imprimés et une pochette confectionnée avec des perles en plastique recyclé et ornée de sequins.

Les figures de la campagne de presse : le top model qui s'est investie dans l'humanitaire avec sa fondation Every Woman Counts, Christy Turlington Burns, Giedre Dukauskaite et Aamito Lagum. Les images ont été shootées par le photographe Mikael Jansson.





>> Disponible dans une sélection de magasins ainsi qu’en ligne sur hm.com à partir du 19 avril.