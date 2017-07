Comme les autres années, la souveraine porte une robe rose pâle signée du désormais Baron Edouard Vermeulen !





Les deux créateurs travaillent main dans la main depuis des années pour les grandes occasions royales : Edouard Vermeulen, couturier de la maison Natan et Fabienne Delvigne, créatrice de chapeaux sont à nouveau à l'origine de la tenue du 21 juillet de la reine Mathilde.

Fidèle à son look et à ses goûts, la reine porte une robe ajustée rose pâle à manches corolle en jacquard de soie imprimée. Son chapeau appelé "du Barry" est un un modèle de la collection Couture de la Maison Delvigne, réalisé en fibres de banane lamées dans un ton rose poudré. Emblématique là encore de Fabienne Delvigne par sa forme et sa matière.

Rappelons que le Souverain a récompensé Monsieur Edouard Vermeulen de la Maison Natan en lui attribuant le titre honorifique et personnel de baron. Une belle façon d'honorer son travail au service de l'élégance belge.

La jeune princesse Elisabeth, 15 ans, est de plus en plus mise en avant, elle s'était jointe à ses parents pour saluer le public venus nombreux assister à l'arrivée du couple royal en la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule pour le traditionnel Te Deum. Sa robe, toute simple mauve de couleur violette amarante était assorti à la tenue Grand-Cordon du roi Philippe. Tandis que la petite Eléonore porte une robe rose rappelant la tenue de sa maman.