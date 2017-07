Beauté & Mode C'est le site Fashion Network qui l'annonce, citant Reuters : Bouchar Jarra, nommée il y a seulement 15 mois à la tête de la direction artistique de la mode féminine de Lanvin a été remerciée.

Reuters avait révélé, en juin, que les résultats de la plus ancienne maison de couture française encore en activité étaient en chute libre depuis un an et que les ventes des collections signées Bouchra Jarrar étaient très mauvaises.

Le départ soudain d'Alber Elbaz suite à des différends en interne avait fragilisé une griffe qui l'était déjà depuis un certain temps. Par la suite, les ventes avaient chuté de 23% en 2016. La tendance avait même empiré en 2017 "avec un décrochage des ventes de 32 % au cours des deux premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2016", selon Fashion Network.

Aucune collection Lanvin ne sera présentée à la fashion week de Paris en septembre et l'on ne sait pas ce que compte faire milliardaire chinoise Shaw-Lan Wang, 75 ans, qui contrôle 75 % du capital de Lanvin. L'homme d'affaires suisse Ralph Bartel, qui détient le reste du capital juge lui urgent de changer de stratégie et d'investir à nouveau pour cela.

Quant à Bouchra Jarrar, elle était très fragilisée par le non succès commercial de ses collections, a laissé filtré une source auprès de Reuters et son départ n'était plus qu'un secret de Polichinelle.