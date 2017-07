Comment pallier les effets des longs voyages ? En s'offrant un soin de récupération profonde qui délasse le corps en lui offrant un max d'hydratation et un boost vitalité. Le soin Divine Légèreté est un moment réellement délassant : c'est le nouveau massage du Spa Cinq Mondes au Dolce La Hulpe Brussels.





La voix est douce et décrit ce qui nous attend : "Le soin va débuter par un enveloppement Udvartana, on enchaîne avec un massage délassant du dos et je finirai par un soin du visage Fleurs de Bali, un massage qui fait un bien fou à la peau, vous verrez elle sera plus souple et plus lumineuse". Des questions ? Non, pas du tout, le bonheur est juste à portée de main, allons-y !

Ce qui nous attend, c'est le Rituel Divine Légèreté, nouvellement conçu pour "effacer les effets néfastes du jetlag. "Cela joue sur l'humeur et entraîne une fatigue agissant sur notre état général. Les peaux les plus sensibles se dessèchent par manque d'hydratation et la circulation sanguine se ralentit suite à la pression et une longue position assise. Les jambes gonflent, le corps s'alourdit, entrainant des maux de dos et de la nuque", nous énumère-t-on. En même temps, le travail, la fatigue ou encore la pollution entraîne également ces désagréments, ce nouveau soin Cinq Mondes ne fera pas que du bien aux grandes voyageuses mais à tout le monde en fait.

Un soin total, des pieds à la tête

Et c'est parti pour l'enveloppement qui picote et fait chauffer la peau, provoquant une sudation en surface et une augmentation de la circulation sanguine. Cela donne un petit coup de fouet ! Une douche plus tard, le délassement total nous attend avec un massage profond du dos et des bras qui est juste... divin. Le drainage lymphatique qui suit fait d'effleurages et de préssions douces sur les jambes a un effet hypnothique qui achève de détendre le corps et l'esprit, enfin en phase et ça c'est rare !

Lorsque vient le soin du visage, le massage est également au rendez-vous : le haut de la nuque, le décolleté, les tempes ne sont pas oubliées ! Bon point :àla fin du soin, la peau n'est pas huileuse, elle est douce, rebondie, propre et l'effet est délicieux.

Un petit moment dans le salon de détente pour profiter de l'effet post-soin et l'on peut tout à fait aller se balader aux alentours de l'hôtel et du spa, situés dans la forêt de Soignes.

Ce rituel Divine Légèreté qui dure 1h50 nous a semblé tellement inédit et nourrissant que nous avons voulu savoir comment il est né ! Nathalie Poiroux, Nathalie Poiroux, cofondatrice de Cinq Mondes et directrice du centre de formation des spa-praticiennes, est à l'origine de ce massage. Elle qui l'a longuement pensé revient sur son "petit dernier" qui comme les autres soins Cinq Mondes a pour but d'harmoniser ceux qui le reçoivent avec la vie qu'ils mènent.

© H. Giansily



D'où est venue l'idée de créer un massage "anti-jetlag" ?

Simplement dans l’observation des voyageurs fatigués après un long voyage ! L’idée est que les voyageurs puissent retrouver l’harmonie en évacuant la fatigue subie surant leur voyage. Être disponible frais et décontracté plus rapidement.

Parlez-nous de ses bienfaits immédiats.

Globalement, il apporte une grande relaxation corporelle. Le corps bouge très peu en avion et la pression artérielle joue sur la circulation sanguine. C’est pourquoi, nous avons l’impression d’être gonflé à la suite d’un long voyage ou d’avoir les jambes lourdes. Aussi, les soins du visage vont déjouer immédiatement la déshydratation bien connue de l’air conditionné des avions. S’organiser un moment de détente au Spa est un geste une attention de douceur envers nous ! C'est tellement apaisant.

Comment en vient-on à "inventer" un protocole de massage ? Combien de temps cela prend pour arriver à un ensemble harmonieux ?

"Inventer" des massages est mon métier ! C’est un processus singulier pour chaque personne qui en crée, car ce métier est somme toute nouveau. Moi, j'ai une formation de psychologue, ce qui m'a amené très vite à étudier les interactions conscientes et inconscientes entre le corps et l'esprit. Mes formations successives dans les arcanes de la médecine chinoise et ayurvédique ont ensuite considérablement enrichi ma réflexion. Je suis également à l'écoute des besoins de ma clientèle, mais aussi des miens. Je me pose toujours la question : "Comment m’harmoniser avec la vie que je mène, les éléments et les personnes qui m’entourent?". Et j’aime partager mes recherches, mes trouvailles à travers ces soins !

Sur qui le testez-vous ?

Le premier test est avec l’équipe de Cinq Mondes et particulièrement les formatrices. Après plus largement au sein de l’équipe Cinq Mondes puis auprès de clients mystères pour finaliser les détails de la prise en charge.

Dans le cas de Divine Légèreté, de quelle technique traditionnelle vous êtes-vous inspirée plus particulièrement ?

La source d’inspiration principale est la médecine traditionnelle indienne, cette tradition de la détox et de l’élimination qui est au cœur des problématiques pour retrouver de l’énergie. Les gestuelles à la fois toniques et profondes font de ce rituel un moment de ressourcement unique. Les derniers mouvements de drainants apportent en plus un relâchement des tissus et une bonne oxygénation de ceux-ci, c’est un apport plus contemporain, mais d’une rare efficacité.

Selon vous est-ce un soin du corps ou un soin du visage qui peut détendre le plus ?

Les deux finalement ! C’est pour cette raison que nous proposons des rituels qui mélangent ces deux portes d’entrée. Les soins massage du visage chez Cinq Mondes permettent une ressourcement corporel, car les soins prodigués sur le visage viennent stimuler les cellules de la peau, mais les massages du visage (34 muscles) impactent le corps. L’expérience globale du massage corporel permet de travailler de façon personnalisée sur les zones musculaires ou énergétiques spécifiques. L’alternance et la continuité seraient la réponse la plus juste à cette question.

Quel est pour l'instant le soin du monde ou la technique traditionnelle que vous avez découvert et qui vous inspire particulièrement ?

Le massage Udarabhyanga centré sur le ventre apporte une recharge unique. Prendre soin du ventre (interne et externe) est la voie royale pour une santé pérenne.

Et personnellement, quel est celui que vous aimez le plus et surtout le plus bénéfique ?

J’aime vraiment le rituel Divine Légèreté qui apporte une expérience globale et est extrêmement douce pour le corps et l’esprit.





>> Rituel Divine Légèreté, 1h50, 180€. Rés. au Spa Cinq Mondes au Dolce La Hulpe Brussels, chaussée de Bruxelles 135, 1310 La Hulpe