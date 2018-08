De forme vintage, ce jean a été créé en respectant l'environnement et l'humain. Une première labellisée par le très sérieux Cradle to Cradle Products Innovation Institute.





Cradle To Cradle est un label créé en 2010 pour les produits réutilisables et non alimentaires. Le label est géré par le Cradle to Cradle Products Innovation Institute, une ONG internationale qui promeut les produits réutilisables et sûrs pendant tout leur cycle de vie.

Le label garantit de bonnes conditions pour l’utilisation de matériaux, l’énergie, l’eau et la main-d’œuvre. Il applique des critères progressifs à cinq niveaux : "basic", "bronze", "silver", "gold" et "platinum". Le produit atteint un niveau supérieur selon le nombre de critères auxquels il satisfait. La marque JBC par exemple développe depuis des années une gamme de vêtements Cradle to Cradle avec le niveau basic.

La marque C&A a également voulu développer une ligne de vêtements estampillée durable et respectueuse de l'environnement et de l'humain et propose des T-shirts et autres pièces hommes, femmes et enfants qui portent cette certification à un niveau badic ou silver. Là, alle a décidé d'aller plus loin avec la fabrication d'un jean. Conçus en partenariat avec Fashion for Good – une plateforme mondiale dont le but est de produire uniquement une mode positive – ces jeans ont été réalisés à partir de matériaux totalement durables et respectent donc le niveau 4 sur 5 (Gold) de la certification Cradle to Cradle CertifiedTM.

La fabrication des jeans nécessitant plusieurs composants et de nombreux processus de production, les fournisseurs et les usines ont été sélectionnés avec soin et les matériaux ont été testés et certifiés. Certains éléments, comme le matériau de doublure ou le fil de couture, ont dû être entièrement redéveloppés.

Fashion for Good va d'ailleurs publier un guide pour concevoir des jeans certifiés C2C (« Developing C2C Certified Jeans ») parallèlement au lancement du produit. Ce guide source ouverte garantira un libre accès aux informations sur la fabrication de jeans circulaires et aidera d’autres organisations à se conformer aux exigences du Cradle to Cradle CertifiedTM Product Program.

Le jean C&A, est proposé en deux versions : une forme "mom fit" avec boutons apparents et une autre plus skinny. Il est en vente à partir de ce mois d'août sur le site en ligne de la marque. Il coûte 29 euros.