Avec son look rétro, son respect de toutes les morphologies et sa coupe branchée, le denim de Miaou Jeans fait tourner la tête des it-girls.





Selena Gomez, Kendall Jenner et les incontournables sœurs Bella et Gigi Hadid craquent pour lui. Le jean Tommy de la marque Miaou Jeans a un succès fou auprès des stars. Taille haute, coupe « cropped », avec de fines rayures vintage ou un motif tartan, la pièce en denim a tout pour plaire. Le petit truc en plus ? La possibilité de le personnaliser à gogo au niveau de la ceinture avec de longues chaînes, une corde de marin ou un élégant ruban.





Paris, je t’aime

Conçu par la styliste française Alexa Elkaim, partie faire des études de mode à New York, le jean Miaou a été imaginé lors d’une escapade dans une friperie parisienne. Après avoir testé le modèle sur ses amies, elle décide de lancer sa marque. Pour le plus grand plaisir des fashionistas qui le portent et laissent libre cours à leur imagination.

En rupture de stock depuis que l'on voit toutes les it-girls le porter et la promesse qu'il embellit toutes les morphologies, le jean Miaou est à nouveau en précommande depuis le 1er mai. Il coûte environ 300€.





Variations sur le même thème

Selena Gomez porte le modèle Tommy avec ses rayures fines qu’elle accessoirise avec de longues chaînes. La chanteuse opte pour un col roulé moutarde à nombril apparent et des chaussures en cuir vernies qu’elle porte sans chaussettes. Manches retroussées, la copine de The Weeknd est à la fois chic et décontractée.









Bella Hadid opte aussi pour le Tommy. Le côté rock en plus. Veste en jean, t-shirt imprimé, casquette sixties…Tout est y est ! Pour habiller ses chevilles, la mannequin ose les bas résille noirs qui viennent accompagner des escarpins.





Sa sœur, Gigi Hadid préfère le modèle Morgan de chez Miaou Jeans. Pour aller avec le motif tartan de son pantalon, la cadette choisit de jouer la transparence par dessus en perfecto en fourrure noir.





Quant à Kendall Jenner, elle aussi a découvert dans le Tommy à chaînes son meilleur ami.