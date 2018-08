Même si les températures vont radicalement baisser dans les prochains jours, ce n'est pas une raison pour ne plus se protéger du soleil. Mais encore faut-il le faire correctement.

On ne le répétera jamais assez : la crème solaire est indispensable pour protéger sa peau et éviter les coups de soleil. Mais, à choisir, beaucoup de femmes préfèrent mettre une couche de fond de teint que de s'appliquer de la crème solaire sur le visage. Après tout, se disent-elles, "le fond de teint sert de couche protectrice pour la peau". Ont-elles raison?

Comme le rappelle le Huffington Post , il existe en effet beaucoup de produits cosmétiques portant la mention "FPS" (facture de protection solaire). La promesse est alléchante : un maquillage parfait et une protection solaire dans la même crème. Mais, selon Céline Couteau, cosmétologue et maîtresse de conférence à la faculté de pharmacie de Nantes, les ingrédients ajoutés dans ces cosmétiques pour protéger du soleil ne servent à rien. "", rappelle-t-il. Pire, ce genre de produits pourrait même être dangereux puisque, toujours selon l'experte, ils donneraient l'impression à l'utilisatrice qu'elle est complètement protégée et qu'elle peut aller au soleil sans crainte alors que ce n'est pas le cas. "", souligne la professionnelle. Comme une crème solaire en somme. Sauf que peu le font. Généralement, elles retouchent leur maquillage une fois par jour, et encore...