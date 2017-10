Cette année, le thème c'est la couleur, la bohème, la fiesta : les organisatrices s'inspirent de l'Espagne.





C'est le salon du mariage décalé et moins conventionnel qui ouvre à nouveau ses portes ce week-end. En installant leurs quartiers à Bruxelles, dans la Maison du Bois, un lieu de 1300 m² vaste mais chaleureux, les deux organisatrices ont voulu convier un bon nombre de prestataires et partenaires du mariage tout en leur laissant la place pour développer leur imaginaire et leur savoir-faire.

Cette année, Marry Me se place sous le signe de la joie de vivre et convie les amoureux et leurs convives à s'inspirer de l’Espagne : dentelles, broderies bohèmes, bouquets opulents, faïence vintage, … Marry Me aura des airs de fête chaleureuse et romantique dans un décor coloré et un souffle méditerranéen.

Le vendredi 20 octobre, la nocturne jusque 22h propose un défilé de robes, de costumes pour hommes et de tenues d'enfants au son d'un live band. Le samedi 21 octobre, le salon est ouvert de 10h30 à 19h avec également un défilé et des workshops DIY dont la liste est actualisée sur la page facebook de l'événement.

>> Les 20 et 21 octobre, Maison du Bois, av. des Volontaires, 2 - 1040 Bruxelles. Infos sur le site