Après Jacquemus, Vanessa Bruno ou encore Cédric Charlier, c'est au tour de Léa Peckre d'être invitée par La Redoute. Diplômée de La Cambre en 2010, la créatrice parisienne Léa Peckre a travaillé pour Jean Paul Gaultier, Givenchy et Isabel Marant avant de lancer sa marque éponyme en 2012.

Léa Peckre travaille le noir et les jeux de transparence. Sa collection ne comporte que des robes noires déclinées en différents modèles : robe manteau ceinturée et croisée, fines bretelles ou épaules dénudées... Sa pièce préférée ? "La robe tailleur, car elle s’adapte à toutes les morphologies et peut aussi bien faire office de robe l'hiver qu'être portée comme un trench l'été. C’est une pièce tout terrain, sans ostentation, dans laquelle on se sent forte", confie-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro. Une pièce qui pourrait devenir un classique dans la garde-robe féminine...

Robe-manteau La Redoute X Léa Peckre, 100 euros.