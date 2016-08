Lena Dunham au naturel pour une marque de lingerie

Beauté & Mode

Pour le projet Lonely Girls, les femmes portent la lingerie au naturel, dans leur quotidien.

La fondatrice de "Lonely Lingerie", Helene Morris, s'est donnée pour objectif de célébrer les corps comme ils sont. "On veut que les femmes regardent notre image et réalisent qu’elles n’ont pas besoin d’avoir un certain look pour être belles. On voulait simplement leur offrir l’idée que c’est correct d’être soi-même", a-t-elle expliqué.

Lena Dunham, qui n'a aucun souci à se montrer en petite tenue, et Jemima Kirke, sa partenaire dans la série "Girls", ont sans surprise joué le jeu avec brio.

An outtake of our Lonely Girls, Lena & Jemima 💕 Shot by @zaraeloise for #lonelygirlsproject A photo posted by Lonely Lingerie (@lonelylingerie) on Aug 24, 2016 at 8:35pm PDT

Lena & Jemima for Lonely Girls ♡ Shot by @zaraeloise in NYC for #lonelygirlsproject A photo posted by Lonely Lingerie (@lonelylingerie) on Aug 24, 2016 at 2:51pm PDT

On est loin des campagnes de publicité léchées de Victoria's Secret (réalisées à grand renfort de Photoshop). Et c'est tout aussi joli à regarder.