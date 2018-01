Reposez-vous sur ces 10 piliers pour passer des soldes en toute sérénité.





C'est parti ! Nous sommes le 3 janvier, ce qui veut dire une seule chose : c'est les soldes ! Grand moment d'hystérie collective et d'achats compulsifs en tous genres, les soldes constituent un exercice qui nécessite un certain savoir-faire pour les réussir. Vous devrez mobiliser votre zen attitude et un certain sens de l'organisation, sans oublier votre compte en banque. Essayez de respecter ces 10 commandements et, on vous le promet, tout se passera bien.





1. Dresser un inventaire, tu feras

On a tous nos lubies. Chaussures, jeans, chemises... C'est plus fort que nous, il y a des pièces qu'on ne peut pas s'empêcher d'empiler. Alors avant d'attaquer ces soldes, on prend le temps de faire un inventaire et on identifie nos besoins. De quoi y voir plus clair avant d'entrer dans le maëlstrom des magasins.





2. Une liste de shopping, tu écriras

C'est un commandement complémentaire de celui détaillé ci-dessus. Sur smartphone ou sur une bonne vieille feuille de papier, on note nos besoin et, of course, nos désirs. Une liste à dégainer quand la folie ambiante nous gagne et qu'on oublie presque pourquoi on est entré dans la boutique dans un premier temps.





3. D'un budget, tu conviendras

Autre chose à faire en amont : décider quelle somme on va mettre. Et s'y tenir. Pour éviter les gros craquages, rien de tel que de sortir du cash. Cela permet de garder un oeil sur les comptes au fur et à mesure que la liasse de billets s'affine. Imparable.





4. Des bons plans tu repéreras

Internet est notre allié avant de nous lancer dans un bain de foule pas toujours séduisant. Un peu de repérage s'impose donc. Si certains optent pour une stratégie "je vais dans le magasin une semaine avant les soldes pour voir", le site web d'une marque permet aussi de se faire une vision d'ensemble. Une rigueur quasi-militaire qui peut payer avant de tout dépenser.





5. Une tenue adéquate tu porteras

Le maître-mot ? Confort. Vous risquez de passer des heures dans les boutiques alors pensez malin. Les baskets sont un must pour mener à bien cette course de fond.





© PEXELS





6. Seul(e)ou bien accompagné(e) tu seras

Le travail d'anticipation étant fait, vous voilà fin prêts à vous lancer. Si on ne doute (presque) pas que les soldes puissent être un moment sympa, encore faut-il savoir si l'on souhaite avoir de la compagnie. Si vous tenez à les faire à plusieurs, misez sur des personnes de confiance. Dans le cas des soldes, la solitude vous garantira une efficacité certaine.





7. Ton sang-froid tu garderas

Si le stresse vous gagne (foule, bruit, piles informes de vêtements...), respirez. N'oubliez pas, vous vous êtes préparés à l'événement.





8. Les vendeurs toujours tu respecteras

Une petite pensée pour tous ceux qui travaillent durant les soldes. Ils doivent parfois gérer un stress monstre et on leur rabâche souvent des chiffres fous à atteindre pour la fin de journée. Ils sont beaucoup à faire de leur mieux, alors ne transférez pas votre frustration - si frustration il y a - sur eux.





9. Du recul tu prendras

Les soldes durent plusieurs semaines alors pas besoin de se précipiter. Si la ristourne n'est pas si avantageuse que cela, attendez la semaine d'après. Votre article sera peut-être passé de -30% à -40%.





10. La collection printemps/été tu esquiveras

Qui dit soldes dit aussi arrivée des nouvelles collections. Et elles ne seront pas en promotion ! Homme ou femme, cap sur le denim et les motifs fleuris et psychédéliques, des tendances d'hiver qui seront toujours dans le coup en été 2018.