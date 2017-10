Il est révolu le temps des vieux arbres à chat et des paniers en tissus puants... La chaîne de magasins d'ameublement a décidé de sortir une toute nouvelle collection pour nos amis les animaux : "Lurvig" ou "Poilu" en suédois.

Les meubles en kits et accessoires risquent donc bien de débarquer en masse dans votre salon. Il sera en effet difficile pour les Ikea-addicts de résister aux nombreuses offres du géant suédois : gamelle à 0,79 euros, laisse à 5 euros, panier à 11 euros, griffoir à enrouler autour des pieds d'une table... Le tout adaptable dans la plupart des cas aux meubles existants de la gamme Kallax.

Ce sont donc pas moins de 103 articles qui seront disponibles dès ce mois d'octobre dans tous les magasins... ou presque. En pleine phase test, ces "joujoux" pourront être achetés en France, au Portugal, au Japon, au Canada et aux Etats-Unis. Qu'à cela ne tienne ! Si les tests sont concluants, les magasins belges accueilleront cette gamme dès mars 2018.

L'intérêt des animaux ou de l'argent ?

Evidemment, dans le secteur commercial, peu de projets sont menés uniquement par passion. Il s'avère en effet selon des chiffres du SPF Economie que les Belges ont dépensé près de 1,3 milliard d'euros en 2014 pour leurs animaux de compagnie, dont 100 millions d'euros dépensés en paniers et autres accessoires en tous genres. Ikea s'attaque donc là à un juteux business qui ne connaît pas la crise.

Selon des chiffres relayés par L'Echo, en Belgique, un ménage dépense en moyenne 270 euros par an pour ses animaux. Et ce sont les Wallons qui dépensent le plus avec 314 euros par an, suivi des Bruxellois avec 268 euros et des Flamands avec 150 euros.