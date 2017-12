Il suffit de surfer sur quelques comptes Instagram de blogueuse mode pour se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe (pour certains). Finis les talons hauts, les sneakers blanches et les bottines fourrées. Le monde de la mode a décidé de ressortir ces bonnes chaussures de randonnée. Les "hiking boots" s'invitent déjà chez certaines personnalités comme Chiara Ferragni, influenceuse mode et styliste italienne.

Pas de panique, vous ne verrez pas les chaussures Decathlon à tout bout de champ puisque les maisons de haute couture ont déjà commencé à en dessiner quelques jolis modèles comme la marque Gucci. Dévoilées en décembre, ces chaussures ont l'ambition d'être un incontournable de la saison "pre-fall", transition entre les saisons automne-hiver et printemps-été.

H&M et River Island ont également sorti leur modèle pour surfer sur la vague nostalgique des années 90. Mais oui, rappelez-vous, les Dr. Martens, on n'en est pas loin. Pourquoi un tel engouement ? Selon Gaëlle Berlioz interrogée par le Huffington Post et styliste chez Promostyl, "chaque hiver, c'est un peu la même chose: on recherche des chaussures plus couvrantes. (...) L'explosion de la chaussure de marche est donc "assez logique", elle n'est autre que "la correspondance avec la tennis d'été, comme la Stan Smith, un peu trop légère pour être portée en hiver".