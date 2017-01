Dries Van Noten célèbre la laine sous toutes ses coutures.

L'allure est adolescente chez Dries Van Noten, qui a présenté sa collection au son de "Lust For Life" d'Iggy Pop dans un garage du sud de Paris.

Avec sa frange taillée à la serpe très rock indé, son jeune homme porte des pantalons au-dessus de la cheville, plus ou moins larges, ou des jeans retroussés, et se love dans des pulls jacquard amples. Les logos des producteurs s'affichent fièrement sur les vêtements: Fox Brothers & Co pour la flanelle, Jamieson and Smith pour la laine Shetland...

Dans ce vestiaire où dominent les tons sombres, orange et écarlate viennent pimenter l'allure: comme avec un pantalon ou un manteau à carreaux noirs et rouges, ou des broderies florales qui agrémentent un blouson ou une longue veste croisée.