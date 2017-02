Sur le tapis rouge, il y a avait la grande classe et le reste...





Pour la 59e édition des Grammy Awards à Los Angeles, c'est Adele et David Bowie qui ont remporté un vrai triomphe mais dans ce genre de cérémonie, les succès ne se font pas seulement sur le timbre de voix, le talent et les hits.





Sur le tapis rouge, les invités peaufinent depuis des mois avec les créateurs les tenues qui seront portées. Et toujours, il y a la beauté classique, celle qui dénude une épaule avec une grâce échevelante, il y a des décolletés plongeants quimagnifient des gorges ou des fentes qui montrent des jambes à n'en plus finir. Chanteuses, mannequins, starlettes sont là, au taquet.





On vous montre le meilleur et le pire de cette grande soirée où les tendances étaient au vert, au décolleté revisité et à la pure fantaisie. 20 looks pour vous faire une idée de ce qui se pssait sur le tapis rouge du Staples Center.