En marge du match contre Anderlecht en Champions League, le club de football parisien a annoncé une collection de prêt-à-porter éphémère avec les légendes anglaises du rock.





Voilà une nouvelle qui pourrait ravir les amoureux du foot et du rock. Improbable, mais vrai : les Rolling Stones et le Paris Saint-Germain lancent une collection de vêtements commune. En marge de la rencontre en Champions League entre le club parisien et Anderlecht qui a lieu ce soir au stade Constant Vanden Stock, la collection capsule « unique » a été dévoilée.

Le logo des Stones sur un maillot du PSG

La bouche ourlée à la langue pendante, mythique logo des Stones, va donc se marier aux couleurs rouges et bleues du PSG. La collaboration avec « l’un des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps » propose ainsi un maillot de match inédit. Un casque de moto, une planche de skateboard ou encore des baskets ont aussi été présentés.

© PSG



© PSG







© PSG

"No Filter Tour"

Les deux entités, devenues de véritables marques, font équipe à l’occasion du « No Filter Tour » des rockers anglais. Tournée qui les mènera à Paris les 19, 22 et 25 octobre prochains. La bande de Mick Jagger et Keith Richards y inaugurera la U Arena avec leurs tubes « Satisfaction » et « Sympathy for the Devil ».