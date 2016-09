Les secrets de confection d'une robe Natan

Beauté & Mode

Le ModeMuseum d’Anvers va accueillir une robe Natan, offerte par la maison de couture belge.

La maison belge de couture, fournisseur officielle de la cour et très appréciée par le Gotha européen, a fait don d'une création au musée. Pour l’occasion, le musée a réalisé un documentaire retraçant le processus de conception et de confection de la robe dans son intégralité, de la première esquisse jusqu’au shooting en passant par les essayages en atelier . Le documentaire dévoile aussi l’extraordinaire travail et savoir-faire de d’Edouard Vermeulen, créateur à la tête de la maison Natan depuis plus de 30 ans, et de toute son équipe de couture.

Un bel hommage à la mode belge.

Le documentaire sera présenté à la Galerie MoMu (entrée libre) du 16/10 au 04/12/2016, aux côtés d’une sélection exceptionnelle de créations de couture de la maison Natan. www.momu.be





Une exposition à Ypres

Il vous reste un jour pour découvrir l'exposition éphémère "Couleurs et Lumières" consacrée au couturier Edouard Vermeulen au musée Mergelynck à Ypres, ville dont il est originaire.

A découvrir : des vêtements, des croquis et des patrons du créateur belge. De nombreux clichés et trois courts métrages sont également présentés aux visiteurs. La pièce maîtresse de l'exposition est la robe de mariée de la princesse Claire, conçue par Edouard Vermeulen.