Pour le réveillon de Noël, le Nouvel An et toutes les autres fêtes entre ces deux dates, vous avez le droit, mesdames, d'arborer vos tenues et accessoires les plus scintillants. Et quoi de mieux que les sequins pour vous mettre en situation?

Chez Zara, Mango, Urban Outfitters, Maje, The Kooples ou encore Dolce&Gabbana, il y a pléthore de choix (voir galerie ci-dessus). Mais peut-être préférez-vous miser sur un accessoires plutôt qu'une tenue complète? La marque belge éthique et basée en Belgique In'lifestyle est faite pour vous. Anne-Sophie Deckers, jeune entrepreneuse et créatrice de mode, propose une gammes d'accessoires allant du sac, à la pochette, en passant par les bandeaux.

© In'lifestyle Pochette avec chaîne : 49.99 euros



Pochettes : 24.99 euros

Sac cabas : 64.99 euros

Même la duchesse de Sussex Meghan Markle a donné le ton cette année en arborant un top noir et blanc à sequins lors du Royal Variety Show mi-novembre.