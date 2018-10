Une fois que vous aurez essayé, vous ne voudrez plus retourner à vos sous-vêtements habituels. Il y a quelques années, il fallait avoir de la chance pour mettre la main dessus, aujourd'hui, ils sont dans toutes les boutiques de sous-vêtements. Les soutiens-gorge sans armature, c'est la solution pour plus de confort, de légèreté et, parce que l'un peut aller avec l'autre, plus de sensualité.





Plongeants, triangulaires, bandeau, en dentelle, transparents, en velours, les soutiens-gorge sans armature se déclinent désormais à toutes les sauces. Et ne vous méprenez pas, ces soutiens-gorge ne sont pas seulement destinés aux femmes aux poitrines menues. En voici une sélection et ce, pour toutes les bourses.