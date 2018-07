Le meilleur conseil à donner est évidemment d’exposer le moins possible les enfants au soleil, surtout les tout-petits. Mais s’ils commencent à marcher à quatre pattes et à s’enfuir de leur zone d’ombre pour jouer, une petite casquette et des lunettes de soleil restent des belles alternatives. Et oui parce que les yeux des enfants sont des organes fragiles.

"Dans la pupille, il y a une lentille transparente qu’on appelle le cristallin, il amortit l’absorption des rayons du soleil mais moins chez les enfants car il est beaucoup plus transparent. Les rayons peuvent alors avoir un effet néfaste. Vers six ans cette fragilité du cristallin est déjà moins importante. Mais de manière générale on ne met pas un enfant que ce soit pour les yeux ou pour la peau en plein soleil", explique l’ophtalmologue Monique Cordonnier.

Et pour bien choisir des lunettes, il suffit de lire la notice. "Il faut qu’elles aient un filtre pour les UV, c’est ça qui est important. Des lunettes teintées qui n’absorbent pas les UV ne servent à rien. Quand il y a beaucoup de lumière la pupille est petite et elle se dilate dans le noir. Le fait de mettre des lunettes teintées agrandit la taille de la pupille et s’il n’y a pas de protection UV, ils vont passer plus librement au niveau du cristallin. Et à ce moment-là, autant ne pas mettre de lunettes."

L’achat d’une paire de lunettes de qualité est donc primordial et doit contenir absolument le sigle CE.

Quelques conseils donnés par Anne-Charlotte, cofondatrice de la marque de lunettes Ki ET LA pour que votre enfant garde ses lunettes sur le bout du nez :

l’adulte doit lui-même montrer l’exemple en portant des lunettes;

l’habituer dès la naissance à en porter;

si l’enfant refuse, prendre ça comme un jeu. Amener un côté ludique à la pose des protections solaires;

si l’enfant arrive à les mettre seul, le féliciter, "c’est une petite fierté".

Paré de son chapeau, de crème solaire (SPF 50 +) et de petites solaires, votre enfant ne risque rien mais n’oubliez pas de privilégier les endroits ombragés.