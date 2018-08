Un denim personnalisé… et éco-responsable !





C’est la quête de toute une vie. Au point que l’on se demande parfois si le jean parfait n’est pas une chimère. En 2016, il s’est vendu pour plus de 40 milliards de modèles dans le monde. Preuve s’il est en est que la recherche du Graal est constante, frénétique. On achète, on jette, on passe à autre chose. Une production vertigineuse qui fait du mal à la planète. Levi’s, l’un des symboles de l’industrie du denim, planche donc sur des solutions. La dernière en date ? Un ambitieux laser sur lequel la marque travaille depuis deux ans.

Des possibilités infinies

Nommée Levi’s F.L.X. (pour Future Led Execution), l’innovation permet aux clients de concevoir le jean dont ils ont toujours rêvé. Clair ou foncé, le laser permet de gérer le délavage comme jamais auparavant. Il perfectionne aussi des finitions traditionnelles comme le « sanding » qui lui donne un effet usé et "porté". Présentées sur un iPad, les possibilités sont presque infinies, explique Business of Fashion.

Moins d'eau, moins de produits chimiques, moins de temps

En plus de permettre plus de personnalisation - et donc moins de déceptions - aux amoureux de denim, le jean se fait plus éco-responsable. Le laser remplace en effet les milliers de litres d’eau nécessaires à certains délavages et les centaines de produits chimiques utilisés. Avec F.L.X., la création du modèle se fait en 3 minutes montre en main, et une heure de lavage suffit. Autres avantages ? Les délais seront plus courts et les stocks... moins imposants.

Qui aurait pensé que le jean parfait serait aussi écologique ?