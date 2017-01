Les acteurs de cinéma et ceux jouant dans des séries à succès étaient à la fête ce week-end avec les Screen Actors Guild Awards, les prix du syndicat américain des acteurs, sorte de grand-messe décontractée où des ensembles d'acteurs sont aussi honorés.





Dans toutes les villes du monde, une soirée cinéma, c'est le moment où vous avez rendez-vous au cinéma en famille ou entre amis (ou seul) pour vous faire une toile. A Los Angeles, non : un soirée cinéma, c'est un événement avec tapis rouge, people et des trophées à la clé. Ce week-end, c'était la 23e cérémonie des Screen Actors Guild Awards (SAG Awards ) qui récompense les acteurs et actrices du cinéma et de la télévision ayant tourné l'année précédente.

Un moment à part dans la série des grands événements cinéma qui rythme les mois de janvier et février aux Etats-Unis. En effet, ce sont les acteurs dans des films et des séries qui sont honorés lors de cette soirée et des prix sont remis à des ensemble d'acteurs jouant dans des séries à succès comme "Orange is the New Black" ou encore "The Crown" ou "Veep".

Ce qui donne une ambiance bon enfant et semble une véritable fête pour les comédiens.

Là encore, Emma Stone a remporté le prix de la Meilleure actrice pour "La La Land" mais c'est Denzel Washington qui a remporté la récompense suprême pour son rôle dans "Fences". Très émue, Emma Stone a plongé dans les bras de Ryan Gosling avant de fondre dans ceux de l'acteur lui remettant son trophée.

Voici la liste des lauréats aux 23e Screen Actors Guild (SAG) Awards.

CINEMA

Meilleur ensemble d'acteurs: "Les figures de l'ombre"

Meilleur acteur: Denzel Washington, "Fences"

Meilleure actrice: Emma Stone, "La La Land"

Meilleur second rôle masculin: Mahershala Ali, "Moonlight"

Meilleur second rôle féminin: Viola Davis, "Fences"

SERIES

Meilleur ensemble d'acteurs dans une série dramatique: "Stranger Things"

Meilleur ensemble d'acteurs dans une comédie: "Orange is the New Black"

Meilleur acteur dans une série dramatique: John Lithgow, "The Crown"

Meilleure actrice dans une série dramatique: Claire Foy, "The Crown"

Meilleur acteur dans une série comique: William H. Macy, "Shameless"

Meilleure actrice dans une série comique: Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série: Bryan Cranston, "All the Way"

Meilleure actrice dans un téléfilm ou une mini-série: Sarah Paulson, "American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson" JUG/