Beauté & Mode Accroché au porte-manteau, traîne votre fidèle Perfecto que vous ne regardez même plus. Et pourtant, il peut encore vous étonner !





Il existe des classiques comme les vestes en cuirs, les vestes militaires ou encore les trenchs qui semblent n'avoir plus aucun secret pour nous. On sait avec quoi les assortir, ils forment la base de notre vestiaire, on connaît tout d'eux...

Et pourtant, non. La preuve avec Francheska, une internaute qui a publié sur Twitter un petit truc qui l'a bien étonnée : elle a découvert à quoi servent les pattes boutonnées sur les épaules de certaines vestes ou chemises. La jeune fille de 18 ans qui comptabilise très peu de retweets ou de likes sur ses posts a publié le 29 octobre dernier un petit mot légendant la photo de sa veste en daim. "Cela m'a pris 18 ans pour découvrir que les drôles de boutonnages sur les épaules des vestes servaient à maintenir en place votre sac pour qu'il ne tombe pas. Qui le savait"

Son tweet a alors connu un emballement fou avec plus de 58 000 retweets,143 000 likes et des milliers de commentaires!

Il s'avère que le dispositif a d'abord été inclus dans les vestes militaires. Les bretelles étaient destinées à maintenir en place des objets comme les sacs à dos et les sacs à munitions...