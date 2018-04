Selon une étude du département dermatologie de l'hôpital universitaire de Rotterdam, les personnes qui mangent sainement auraient moins de rides que les autres.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont analysé le comportement alimentaire de 2.750 personnes de plus de 50 ans. Ils leur ont demandé de noter le nombre de grammes de viande, de fruits et de légumes qu'elles mangeaient par jour. Ensuite, leur "pourcentage de rides" a été calculé à partir de photos 3D.

"Plus on mange sainement, moins on aura de rides", confirme Selma Mekić, une des auteures de l'étude. "Les aliments sains contiennent des tonnes de vitamines et d'antioxydants qui protègent la peau, notamment des rayons UV. Au contraire, la nourriture "malsaine" comme l'alcool et le sucre peut endommager les cellules."

Toutefois, la solution la plus efficace pour éviter l'apparition des rides est de bien protéger sa peau du soleil, confie l'experte. "Fumer est également très mauvais pour la peau".

Malheureusement, si vous avez déjà des rides marquées, se mettre à manger sainement ne changera rien. Une fois que les marques sont apparues, il n'y a plus rien à faire...