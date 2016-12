"Marion Cotillard irradie sur tapis rouge". Voilà qui devient un véritable marronnier, tant l'actrice française ne réalise quasi jamais le moindre faux pas quand il s'agit d'en mettre plein les mirettes des photographes... Après le show international avec Brad Pitt pour "Alliés", elle a remis ça avec un nouveau partenaire, le non moins séduisant Michael Fassbender.

Sydney, Berlin, Madrid, Paris, Londres, New York: le Grand Chelem est réussi pour Marion, qui a ébloui l'assistance avec des tenues aussi diverses que réussies. en Australie, elle arborait une robe aux motifs géométriques et modernes, des cheveux relevés et un sourire radieux devant le magnifique opéra de Sydney. Une robe audacieuse Audra, mais qui allait à merveille à cette future maman qui ne chôme pas !





Après cette escapade promotionnelle aux antipodes, retour plus près de chez nous, à Berlin, pour débuter le tour européen de l'équipe du film. En Allemagne, nous avions droit à un total look black, rehaussé par un blouson savamment déchiré et (signé Facetasm, une marque française) qui donnait une atmosphère très cool à l'ensemble. Mention spéciale aux bottillons Robert Clergerie et aux boucles d'oreilles de l'Anversoise Kim Mee Hye.





Frenchy jusqu'au bout, Marion Cotillard portait du... belge (cocorico !) à Paris. Cette robe très ample aux larges rayures horizontales noires et or est une création de Dries Van Noten. Après les boucles d'oreilles de Kim Mee Hye, la mode anversoise semble avoir de l'effet sur l'actrice !





À Madrid, nouvelle ambiance, plus légère. Et un combo gagnant (son meilleur look à nos yeux) en noir et blanc, avec cette blouse ample au manches larges, le tout couronné par une frange. Bien vu, Marion !

Rebelote à Londres, où les robes de grands couturiers avaient laissé place à un look plus casual: escarpins, pantalon de cuir, blouse chinée, chemise blanche et petit blazer noir. On est par contre moins fan de la traîne en dentelle...





Pour clore ce véritable marathon, il restait une ville incontournable à visiter: New York. Une dernière étape franchie haut la main par la Française, qui pour le coup avait une assurance stylistique de choix: une robe Dior. Imparable. Un peu trop simple ? Pas si elle est relevée par une cape bleue Andrew GN et de bijoux Chopard...