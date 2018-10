A son arrivée sur l'île de Fraser, Meghan Markle portait une robe de plage qui n'a laissé personne indifférent. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont cirtiqué la fente de sa robe, laissant voir ses longues jambes. Est-ce une tenue pour une princesse ?





Le très beau temps était au rendez-vous sur Fraser, une grande île de la province du Queensland. Près de 30° au soleil. Meghan Markle, princesse enceinte, élégante et pragmatique avait choisi de porter une robe longue façon plage pour son arrivée sur l'île. Signée par la marque durable Reformation, dont Rihanna et Taylor Swift comptent parmi les fidèles clientes. Mais c'était sans compter les photos qui la montraient de profil, la longue fente remontant jusque mi-cuisse montrant ses jambes lorsqu'elle marchait ou se baissait pour saluer l'une ou l'autre personne... Tollé sur les réseaux sociaux repris par les tabloïds du pays.

© AFP



Mais après tout, Meghan a toujours pris de la liberté par rapport au protocole, et possède un style vestimentaire qu'elle a toujours assumé. La jeune femme ne régnera jamais alors une robe de plage aux Antipodes ne devrait pas changer la face du... Royaume-Uni!

En tous les cas, les tenues de Meghan sont toutes scrutées à chaque sortie et chaque pièce est analysée pour en retrouver la marque par des comptes de fans sur Instagram notamment. Et là, ce qui a affolé les fashionistas, ce sont ses sandales signées par Sarah Flint. le modèle the Grear est déjà sold out.

Et au fait : à une époque, Kate Middleton portait aussi des robes fendues.