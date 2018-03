Chemise oversize en soie bleue et pull mohair, Dominique Nebbout Chekly représente avec une élégance pleine d'allure ce qu'elle vient d'insuffler à Mer du Nord.

Elle revient de loin notre petite marque belge ! Connue et reconnue, elle a vécu ses grandes heures dans les années 90 et début des années 2000 avant de s'essouffler, de connaître des problèmes économiques, de se maintenir en se faufilant dans une niche un peu dadame, d'être reprise et re-reprise... Il faut bien dire que son lustre fashion en a pris un léger coup. Mais cela dit, il faut lui reconnaître qu'elle n'a jamais disparu ! Parce qu'elle a un ADN, qu'elle possède un capital notoriété et que ses produits de qualité ont accompagné autant les modeuses que les femmes qui aimaient l'intemporel et le confort.

Une collection très féminine

© Chemise, 220€ - Top, 190€ - Chemisiersoie, 230€. (c) DR



C'est avec tout cela en tête que l'on découvre avec étonnement les nouveautés de la saison Printemps/Eté 2018 de Mer du Nord qui fêtera cette années ses 30 ans d'existence. La marque a bénéficié d'un rebranding et cela se voit. C'est toujours "là" mais c'est autre chose : des couleurs tranchées, des coupes qui claquent, des matières dont on sent directement la qualité, des imprimés qui osent et ce vent de féminité élégante... on aime !





Objectif soie et classique twisté

Dominique Nebbout Chekly travaille depuis 20 ans dans la mode et les marques à Paris, elle est passée par Maje et Tara Jarmon notamment : la stratégie, le positionnement de marque, elle connaît. Mais c'est toujours une aventure humaine et créative plutôt que marketing qui rend à nouveau une marque désirable, explique-t-elle. Et dans ce cas présent, c'est de l'accident, du détail qu'est né ce nouvel élan : en retravaillant le logo, il est devenu dMn et non plus MdN... Dans les têtes, c'était parti, Mer du Nord allait s'amuser avec ses codes et ses classiques (veste, robe, foulard, monogramme, chemise, ...), soigner les détails sur chaque vêtement et raconter à nouveau une histoire en cohérence avec les femmes aujourd'hui : "La femme qui se lève le matin, elle n'a pas envie de se prendre la tête mais elle veut s'habiller en accord avec elle même et être classe et "just dressed" en toutes occasions ! ", souligne en souriant cette Parisienne qui a découvert Bruxelles avec beaucoup d'enthousiasme.

Les matières ont évolué vers plus de qualité encore et cette collection de printemp/été est placée sous le signe de la soie. Et d'une féminité assurée.

A découvrir sur l'eshop ou dans les 3 boutiques belges (pour l'instant)