elle apparaît les cheveux naturels pour la première fois. Et elle est éblouissante.





Depuis près de deux ans, Michelle Obama ne fréquente plus l'aile Est de la Maison Blanche. A la place, elle arpente les rues de New York. On a aussi pu la voir main dans la main à la plage avec Barack Obama, regarde ses filles (bien) grandir et au-delà de ça, elle est restée très active au niveau social et politique.

Ces derniers temps, elle a d'ailleurs été très occupée à organiser des campagnes de vote concernant les midterms. Et Mrs Obama continue à se battre pour l'éducation des filles dans le monde entier. Malgré tout ça, elle a réussi à écrire son premier livre "Becoming" avec lequel elle organise des conférences un peu partout, toujours à guichets fermés.

Michelle Obama est une habituée des médias et sur les covers, au fil du temps, elle continue à cultiver un look bien à elle : robe de soie, fleurs et cheveux lissés. Changement de registre pour le numéro de décembre/janvier de "Essence" une publication qui célèbre les femmes noires depuis 1970. A la Une, on peut voir une Michelle Obama habillée de blanc, les cheveux bouclés et naturels lui tombant aux épaules. Elle y est rayonnante et livre une interview fleuve sur ses souvenirs à la Maison Blanche, sur sa vie de femme libre et accessoirement donne quelques conseils pour "trouver son Barack", d'après les titres de la Une !