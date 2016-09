Mostra de Venise: un duel de robes (trop) échancrées parmi les tenues chic et glamour

Beauté & Mode

La Mostra de Venise a débuté la semaine dernière avec son lot de somptueuses tenues. Pas toutes. Deux femmes ont foulé le tapis rouge quasi nues, à la limite de la vulgarité.

Quasi inconnue jusqu'il y a peu, Giulia Salemi et Dayane Mello ont dérogé à la règle des tenues chic et glamour tant attendues et regardées à la Mostra de Venise. On peut par contre reconnaître que les deux mannequins n'ont pas froid aux yeux... ou pas froid tout court puisque seul un minuscule rectangle cache leur partie du corps la plus intime. L'objectif de ces robes au couleurs vives et complètement échancrées est sans doute atteint: se faire remarquer.













Les autres tenues sont bien moins osées. C'est la tradition à la Mostra de venise: du sobre et du glamour. Et certaines robes font rêver ! (Voir galerie)