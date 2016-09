Nicole Richie ne ressemble plus à ça (et c'est mieux !)

Beauté & Mode





La jeune femme, épouse du rockeur Joel Madden, a décidé elle aussi de laisser tomber les fards et autres mascaras. D'une part, elle a avoué dans la Lenny Letter (la newsletter de Lena Dunham dédiée aux femmes) que cela obstruait ses pores mais surtout, qu'elle en avait assez de ne pas se sentir elle-même. « Je connais des gens qui sont plus à l’aise avec le maquillage, qui se sentent bien et qui aiment ça. Donc je ne dirai pas que je suis contre car je sais que certaines personnes en retirent du plaisir et se sentent elles-mêmes lorsqu’elles en portent. Moi, je me sens moi-même que je n’en ai pas donc c’est le chemin que je prends ». « C’est probablement la seule règle que je suis. Des gens aiment porter du maquillage, c’est leur truc. Ils sont biens. Ce n’est pas mon cas. J’aime ne rien avoir sur le visage. C’est moi », a-t-elle conclu.