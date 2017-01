La « Size Machine » est testée aujourd'hui dans certains shopping-centers parisiens.



En ce premier jour des soldes en France, on ne pouvait pas imaginer meilleure date pour une telle initiative. Le groupe immobilier Unibail Rodamco a lancé à Paris un appareil révolutionnaire, qui en 30 secondes calculerait vos mensurations exactes.



Après l'analyse, la "Size Machine" imprimera en retour une fiche technique reprenant toutes ces informations, donnera même des conseils vestimentaires en fonction de la morphologie, et, cerise sur le gâteau, déterminera la taille exacte à choisir dans les magasins partenaires : Zara, Mango ou encore H&M... Plus de temps perdu dans les cabines d'essayage !



Selon Madame Figaro, cet appareil sera accessible aujourd'hui et ce week-end, de 11h à 19h dans les shopping centers parisiens Les 4 Temps, Aéroville, Carrésénart, Forum des Halles, Parly 2, Rosny 2, So Ouest et Vélizy 2. Si l'opération était couronnée de succès, on devrait voir l'initiative se répéter... Et pourquoi pas en Belgique ?