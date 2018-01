Un salon du mariage, encore un ? Non ! Ici, il s'agit plutôt d'un parcours à l'ambiance festival qui formera un grand moodboard pour que chaque couple amoureux puisse venir y puiser une inspiration, un détail ou une fête clé en main !









Une blogueuse spécialisée dans l'esprit du mariage et l'organisation de mariage et une photographe ont décidé de mettre en place un parcours inspirant pour nourrir la créativité des futurs jeunes mariés. Et c'est dans un château à Overijse que cela se passe.

C'est ce week-end, les 13 et 14 janvier que ce premier Festival du mariage aura lieu au château Terblock d'Overijse. Au fil des ambiances mises en place, les visiteurs pourront s'inspirer des tendances, faire leur propre mix and match des idées au gré de leur pérégrinations.

Au programme : des rencontres avec des prestataires spécialisés, des animations et des dégustations, des défilés et des ateliers. Le tout choisi et sélectionné par un duo pour lequel le mariage n'a plus de secret. Il s'agit de la blogueuse à l'origine du blog à succès "And I said Yes", Ainsley Mandou qui est aussi photographe et de Aurélie Raigné, spécialisée dans l'organisation de mariages atypiques pour son agence "Jours de Fête".

Toutes les infos sont sur le site ohdarlingfestival.com et les actus sur la page facebook de l'événement